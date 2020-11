Gonzalo Plata esteve em destaque na goleada histórica aplicada pelo Equador à Colômbia. O jogador do Sporting assinou um golaço e fez um túnel delicioso a James Rodríguez.



De resto, o jovem extremo assumiu-se como um futebolista que gosta «fazer coisas diferentes» para explicar os dois momentos de inspiração.



«São remates que gosto de fazer e este saiu-me de forma maravilhosa. O túnel a James? A minha intenção, sinceramente, era dar um toque com o tornozelo para lançar o contra-ataque. Quando vi o vídeo fiquei muito entusiasmado porque fiz um túnel a um jogador de classe mundial», referiu citado pela Marca.



«Gosto de inventar, de fazer coisas diferentes no campo. O um contra um é um dos meus pontos fortes», acrescentou.



Plata abordou ainda o momento do Sporting, atual líder destacado do campeonato com 19 pontos.

«Temos quatro pontos de vantagem sobre Braga e Benfica. Estamos no bom caminho», concluiu.



Veja ou reveja o túnel de Plata a James: