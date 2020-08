Antunes falou esta segunda-feira aos jornalistas antes do treino do Sporting, no Algarve. O reforço dos leões vem de uma temporada em que pouco jogou, depois e uma paragem por lesão grave, mas garante que está bem fisicamente no arranque desta nova temporada, em que já alinhou no encontro de preparação frente ao Farense.

«Senti-me bastante bem, não tinha dúvidas da minha condição física porque trabalhei duro durante a minha recuperação, assim como trabalhei duro durante este ano que passou. Apesar de ter tido poucos minutos, há bastante tempo que estou recuperado», disse o lateral de 33 anos.

«Este jogo de preparação de ontem [domingo] ajudou a ganhar mais confiança, mas, em termos físicos, não tenho dúvidas nenhumas de que estou preparado para enfrentar esta época. O que podem esperar de mim é que vou dar o máximo em cada jogo e em cada treino porque faz parte do meu ADN», frisou o jogador, garantindo: «Podem estar tranquilos que o Antunes está bom.»

O lateral diz que estes primeiros dias de trabalho nos leões «têm sido bastante positivos». «Já me tinham falado deste grupo, que era um grupo bastante bom, bastante trabalhador e que iria ser fácil a adaptação. Eu também já conhecia alguns, o que facilitou, e ser o meu país, a minha língua, é muito mais fácil», apontou.

Nesta etapa no Sporting, Antunes promete «trazer trabalho e tentar incutir essa mentalidade nos mais jovens», embora frise que «nestes dias já tenha percebido que eles têm todos ambição e trabalham todos os dias na máxima força para melhorar e dar o máximo.»

Sobre o jovem Nuno Mendes, concorrente na mesma posição, Antunes deixa elogios e promete ajuda. «A competitividade é boa, tanto para mim como para o Nuno. É um jovem cheio de qualidade, não há que enganar, é um jovem cheio de talento que vai dar muito ao futebol português e ao Sporting. Naquilo que eu puder ajudar, obviamente que vou estar lá para isso.»

Ex-jogador do Getafe, Antunes já conhecia alguns dos outros reforços dos leões, como Pedro Porro, Adán e Feddal, e garante: «São jogadores com bastante qualidade.»

O lateral foi ainda questionado sobre o treinador dos leões. «O trabalho do Rúben fala por si mesmo. O trabalho que fez no Sp. Braga e depois aqui no Sporting. Foi bastante positivo. Agora começa uma nova época com novas ambições e penso que ele está preparado para isso», afirmou, garantindo: «A ambição da equipa está no máximo.»

Sobre a seleção, Antunes afirma que nunca vai «dizer não». «Se entenderem chamar-me, muito bem. Se assim não for, a vida continua. Tenho perfeita noção de que é muito mais difícil ir à seleção do que foi em tempos porque há mais laterais esquerdos. Aqui no Sporting, por exemplo, temos um», dissse, referindo-se a Nuno Mendes.