A Polícia Judiciária está esta segunda-feira a fazer buscas no Estádio de Alvalade, mais concretamente na SAD do Sporting, por suspeitas de branqueamento de capitais que envolvem o investidor Álvaro Sobrinho, avançou a TVI.

Por uma coincidência, estas buscas decorrem no mesmo dia em que dezenas de inspetores estão a fazer também buscas no Estádio da Luz, mas os dois processos não têm nada a ver um com o outro: na Luz há suspeitas de corrupção desportiva, em Alvalade o processo diz respeito a um crime financeiro de branqueamento de capitais.

Os inspetores procuram provas da origem dos 20 milhões de euros que Álvaro sobrinho injetou no capital da SAD do Sporting entre 2011 a 2014, através da Holdimo.