Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Boavista por 2-1 no Estádio do Bessa:

«Completamente injusto, mas é nesta fase que estamos no campeonato e voltámos a ter isso hoje.

Estamos a jogar como uma equipa grande, falta-nos a consistência dos resultados.

Temos de ter mais consistência nos resultados e fazer as oportunidades que temos.»

[Frustrado?]

«É frustrante porque entrámos na segunda parte como na primeira. Com calma e não ficámos desesperados. (...) Com o jogo completamente controlado sabíamos que tínnahmos tempo para marcar, mas depois o penálti aos 80 minutos tirou-nos do jogo. o jogo acabou ali. Ainda tivemos chegadas à área, podíamos ter feito melhor mas não era o nosso dia.

O empate não é a mesma coisa que a derrota, mas queremos vencer e ficámos sem tempo e faltou clarividência para dar a volta. Mas os rapazes deram o máximo.

Temos de olhar para os golos que sofremos. Podemos evitar os golos e marcar mais golos.»

[Não foi pelo deslumbramento causado pela vitória na Champions que o Sporting perdeu]

«Não e isso é o principio de tudo. Obviamente que olhamos para a tabela e vemos o Sporting muito longe. Mas não houve deslumbramento dos jogadores. Foi um jogo injusto mas podíamos ter feito melhor.

[Pausa para as seleções chega em boa altura?]

«Não, porque uma equipa, principalmente uma grande, sente muito quando há uma pausa após uma derrota.»

Estamos a jogar como uma equipa grande, mas as equipas grandes são mais consistentes em termos de resultados.

Estamos a perder pontos que nos vão sair caros. E estamos cá para assumir as responsabilidades.

[Não atira a toalha ao chão?]

Nunca! E volto a dizer: o projeto do Sporting não tem nada a ver com o treinador e com esta época. Temos de ganhar consistência de equipa grande, porque o resto está lá tudo.»