Pedro Porro assinalou o reencontro com João Palhinha nas redes sociais, numa publicação a recordar os tempos do Sporting, logo após a vitória do Bayern Munique sobre o Tottenham (2-1), em jogo da Visit Malta Cup que ficou marcado por um bom golo do espanhol dos Spurs.

«O que o grande uniu ninguém separa. Boa sorte meu craque», escreveu o lateral espanhol do Tottenham numa publicação em que aparece a conversar com João Palhinha, certamente a recordarem os tempos juntos de leão ao peito.