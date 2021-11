A contas com uma mialgia de esforço na coxa direita, sofrida no embate com o Besiktas, Pedro Porro deixou uma mensagem nas redes sociais aos adeptos do Sporting.



«Falta menos para voltar», escreveu o internacional espanhol, mostrando uma imagem da recuperação.



O lateral-direito, de 22 anos, leva dois golos e uma assistência em 14 jogos disputados na presente temporada.