Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o Boavista (2-0), no Estádio do Bessa, no jogo que encerrou a 9.ª jornada da Liga:

Jogo difícil, mas, ao contrário da época passada, o Sporting venceu.

- Sim, é verdade, sabemos que os campeonatos se decidem nos detalhes, os jogos decidem-se nos detalhes. Hoje tivemos um detalhe que o míster frisou bastante que era a linha. Ainda não vi o lance [do golo anulado a Bozenik], mas sei que a linha estava perfeita, por isso é que estava fora de jogo. É nesses detalhes que temos de trabalhar, melhorar e certamente que vamos conseguir ganhar mais jogos se continuarmos a cumprir os nossos objetivos.

Momento do segundo golo? Já tinha tentado uma primeira vez, como foi quando foi à segunda? Dá tempo para pensar?

- Quem joga futebol sabe que isto é instinto, quando a bola vem, sabemos mais ou menos aquele gesto que temos de fazer. Tive o instinto. Tive um, dois segundos para pensar, foi o que pensei, felizmente correu bem.

O Sporting perdeu aqui na época passada. É um marco vencer agora que o Sporting está em primeiro?

- Sim, são momentos diferentes. O ano passado chegámos a este estádio, que é sempre muito difícil, com adeptos muito complicados, no sexto lugar, a cinco pontos do Boavista. Este ano chegámos em primeiro e saímos com três pontos de vantagem sobre os nossos rivais. Saímos contentes, mas não vamos ficar por aqui, queremos muito mais.

Sporting ganhou pontos ao Benfica e ao Sp. Braga. Que significado é que isso tem?

- Significa que estamos a fazer um bom trabalho, mas não chega. Principalmente eu e toda a equipa, queremos melhor sempre. Estamos a jogar bem, mas sabemos que podemos jogar muito melhor. É nisso que nos focamos nos treinos.