A boa forma de Pedro Gonçalves no Sporting já era uma evidência, mas, depois da vitória dos leões em Tondela (3-0), confirmámos, com a ajuda do nosso parceiro SofaScore, que este é mesmo o melhor arranque de temporada de Pote de leão ao peito.

O influente médio tem apresentado um registo fantástico desde que chegou ao Sporting na temporada de 2020/21, mas esta época está a superar todos os melhores registos nas primeiras nove jornadas.

Com a assistência que fez para Luis Suárez abrir o marcador frente ao Tondela, o médio de 27 anos chegou às quatro assistências para golo e igualou o seu melhor registo que tinha sido fixado, na temporada anterior, no ataque ao bicampeonato.

Antes desta assistência Pote já tinha feito passes para golo nas vitórias sobre o Casa Pia (2-0), Nacional (4-1) e Famalicão (2-1), além de mais uma na Liga dos Campeões, no jogo anterior, frente ao Marselha (2-1).

Uma assistência especial para o colombiano, uma vez que isola Pedro Gonçalves como o jogador do Sporting com mais assistências nos últimos 30 anos, com um total de 54, deixando para trás o antigo capitão Pedro Barbosa neste critério.

Depois da assistência para o primeiro golo, Pote marcou ele próprio, o segundo golo dos leões, com um remate com o pé esquerdo. Foi o 89.º golo de Pedro Gonçalves em seis temporadas no Sporting e um novo recorde pessoal do médio nas primeiras nove jornadas do campeonato.

Com o golo frente ao Tondela, Pote passa a contar com seis golos, o seu melhor registo no Sporting nas primeiras nove rondas, superando os cinco golos que tinha marcado em 2022/23 e os quatro golos que acumulou nas temporadas de 2021/22 e 2024/23, anos de títulos.

Esta época, Pote abriu o ketchup à terceira jornada e logo com um hat-trick frente ao Nacional (4-1). Depois voltou a marcar ao Famalicão (2-1), Moreirense (3-0) e, agora, ao Tondela (3-0), somando ainda mais um golo na Taça de Portugal, frente ao Paços de Ferreira (3-2, ap).

Somando golos e assistências, Pedro Gonçalves já teve influência em dez golos dos leões esta temporada, superando os registos de 2020/21 (3), 2021/22 (6), 2022/23 (8), 2023/24 (4) e 2024/25 (8).

Na temporada passada, Pote também começou com um registo muito positivo, nas primeiras nove jornadas, com 4 golos e 4 assistências, ainda sob o comando de Ruben Amorim, mas depois lesionou-se na 11.ª ronda, em Braga, curiosamente na despedida de Amorim, e os leões entraram de imediato em quebra, com quatro derrotas consecutivas.

Uma lesão grave que o afastou dos relvados em boa parte da época, mas voltou a tempo para ajudar na conquista do bicampeonato e ainda marcou um golo no jogo da consagração, em Alvalade, frente ao Vitória (2-0).