Pedro Gonçalves, avançado do Sporting, falou em flash interview da Sport TV depois da vitória do Sporting frente ao Famalicão. Para o português, a vitória é justa mas os leões precisam de reagrupar e ajustar os detalhes que não têm corrido como pretendem.

Vitória do Sporting é justa

«É um orgulho. É enaltecer toda a energia da equipa. Sabíamos que ia ser um jogo complicado contra uma equipa muito boa que ainda não tinha sofrido golos. Dar o mérito ao adversário que fez o possível para ganhar. Nós também fizemos o possível para ganhar e a vitória penso que seja justa.»

Entradas pouco positivas do Sporting nos últimos jogos

«Sabemos o grupo que somos. Damos sempre o máximo para conseguir ganhar. Não estamos a entrar bem nos jogos, estamos a sofrer de bola parada. Vamos tentar corrigir isso e certamente que se continuarmos a jogar assim como equipa muitas vitórias vêm pela frente.»

Reação após a derrota no clássico

«Mais do mesmo. Nós jogamos sempre para ganhar. A derrota [com o FC Porto] claro que foi difícil de digerir. Sorte que tivemos as seleções e cada um pôde ir um bocado à sua vida, pensar noutras coisas e voltar ao clube com o máximo de energia. Sabemos que vamos lutar por este campeonato.»



