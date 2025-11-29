À margem da antevisão à receção ao Estrela da Amadora na 12.ª jornada da Liga, agendada para a tarde deste domingo (18h), Rui Borges comentou o momento de Pedro Gonçalves.

Pote apto

«Está convocado e está pronto para ir a jogo, vamos perceber de que forma o poderemos usar, não o queremos expor. Mas está a 100 por cento e convocado, vai jogar, seja de início ou a partir do banco. Tem feito um início de época fantástico e que assim continue, até porque a paragem não foi muito longa. A equipa precisa dele e é uma referência para todos nós, até para os adversários é uma referência.»