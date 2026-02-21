Boa exibição do Sporting em Moreira de Cónegos terá originado (boas) dores de cabeça a Rui Borges, que já poderá voltar a contar com Pote, que cumpriu castigo este sábado, no próximo jogo:

Dor de cabeça com o regresso de Pote?

«O Pote é mais uma solução. Tem de estar preparado para jogar ou não, como qualquer outro. Mas ficamos mais fortes com o Pote, que é um jogador diferenciado, esteja a 100 ou a 70 por cento fisicamente. A qualquer momento, desequilibra o adversário. Ficamos felizes por ter todas as soluções, isso torna o coletivo mais forte. Eles sabem que toda a gente está pronta para jogar e sabem que a qualquer momento o mister meter qualquer um. Também fico feliz por ver o Fotis (Ioannidis) voltar porque merece ajudar pelo seu carácter e personalidade.»