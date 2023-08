O Sporting fechou a pré-temporada com a primeira derrota, em Goodison Park, diante do Everton (0-1), num jogo em que faltou, acima de tudo, poderio físico à equipa de Ruben Amorim. Apesar de tudo, os leões deixaram boas indicações quanto às soluções que o treinador dos leões tem para a nova temporada, com Geny Catamo a agitar a ala direita na primeira parte e Afonso Moreira a fazer o mesmo no lado contrário no segundo tempo. O golo que ditou o resultado final surgiu num controverso penálti na compensação da primeira parte, mas o Sporting ficou a centímetros de empatar o jogo, num remate de Pote que foi devolvido pelo poste a fechar o jogo.

Num Goodison Park praticamente cheio, com quase trinta mil espectadores, e uma chuva persistente, os leões procuram impor o seu jogo, num ambiente característico de Premier League. Com três alterações pontuais, em relação ao jogo dos Cinco Violinos, notou-se, antes demais, a ausência de Paulinho, que terá ficado fora das contas por precaução, depois de ter apresentado queixas no último treino. A grande novidade no onze acabou por ser a titularidade de Geny Catamo no flanco direito, com Pote e Trincão no apoio direto a Gyokeres na frente de ataque.

Os leões procuraram, desde logo, assumir as rédeas do jogo, com mais posse de bola e uma boa circulação, face a um Everton que se apresentou com um bloco muito sólido, com uma equipa muito física, sobretudo, em termos defensivos. A equipa inglesa procurou condicionar a estratégia de Ruben Amorim com uma pressão alta, mas o Sporting até conseguiu passar bem na zona de construção, desdobrando-se facilmente para o ataque, mas depois encontrou mais dificuldades para encontrar espaços no último terço.

A primeira oportunidade do jogo surgiu num desequilíbrio provocado precisamente por Geny Catamo, sobre o corredor direito, que permitiu a Gyokeres ganhar a linha de fundo e cruzar atrasado para o remate defeituoso de Pote. Ficou a sensação que Pedro Gonçalves, em boa posição, podia ter feito bem melhor neste lance. Com um jogo curto, os leões conseguiam ganhar terreno e voltaram a testar os reflexos de Pickford, depois de mais uma combinação de Gyokeres com Catamo. O avançado sueco, à semelhança dos jogos anteriores, esteve sempre muito ativo, mas teve de cair muitas vezes para as alas para ter bola e, desta forma, esteve muito tempo demasiado longe da zona de finalização.

A verdade é que o Everton conseguiu suster as primeiras investidas dos portugueses e foi ganhando confiança, subiu uns metros no terreno, com Amadou Onana e Gana Gueye a recuperarem muitas bolas na zona central, onde Morita e Daniel Bragança sentiam dificuldades em circular a bola. O jogo aqueceu e Adán teve de brilhar, com uma dupla defesa, para evitar o primeiro golo dos ingleses, revelando bons reflexos para anular uma cabeçada de Doucouré e, logo a seguir, a recarga de Calvert-Lewin. Resposta rápida do Sporting, com Catamo a ganhar uma bola e a cruzar para a cabeçada de Gyokeres que obrigou Pickford também a brilhar entre os postes.

O jogo animava, com oportunidades nas duas balizas, e foi já em tempo de compensação que o Everton chegou à vantagem, num penálti, convertido por Calvert-Lewin, a punir um corte com o braço de Eduardo Quaresma. O jovem central do Sporting procurou fazer um corte em carrinho, mas a bola saltou do corpo para o braço. Os leões ainda contestaram o lance, mas num jogo sem VAR, o castigo máximo foi mesmo assinalado.

Afonso Moreira volta a mostrar-se a Amorim

Para o segundo tempo, Ruben Amorim trocou apenas os guarda-redes, mantendo ainda indefinido o verdadeiro dono da baliza, com mais uma oportunidade para Franco Israel, enquanto o Everton refrescava o ataque. O jogo prosseguiu equilibrado, com o Sporting a ressentir-se da ausência das bolas longas de Coates, insistindo sempre num jogo curto, que o Everton ia conseguindo anular.

Os leões só conseguiram voltar a agitar o jogo nos derradeiros vinte minutos, quando Ruben Amorim refrescou as alas e o meio-campo, com destaque para a ousadia que Afonso Moreira trouxe ao flanco esquerdo, abrindo caminhos que Matheus Reis não tinha conseguido abrir. O jovem extremo trouxe uma nova frescura ao jogo e até esteve perto de marcar, num remate às malhas laterais. O Everton também contou com uma boa oportunidade nesta segunda parte, com Onana a acertar no poste, mas foram os leões que acabaram o jogo claramente por cima à procura do empate.

Depois de uma série de cantos consecutivos, Pedro Gonçalves, já no interior da área, rematou colocadíssimo, mas a bola foi caprichosamente à trave, regressou ao solo e sobrou para as mãos de Pickford. A fechar o jogo, já em tempo de compensação, Afonso Moreira voltou a destacar-se, com um remate que passou a centímetros da barra.

Ficou, assim, consumado o primeiro desaire dos leões nesta pré-temporada, a uma semana do arranque da Liga. Faltou claramente poderio físico à equipa de Ruben Amorim, num dia em que Hugo Viana está em Itália a negociar a contratação do dinamarquês Morten Hjulmand.