O Sporting está preparado para um Santa Clara «imprevisível», que já demonstrou que é capaz do melhor, como bater o FC Porto na Taça da Liga, e do pior, com uma série de resultados dececionantes no campeonato, explicou Carlos Fernandes que esta quinta-feira rendeu Ruben Amorim, isolado com covid-19, na conferência de antevisão.

«O Santa Clara é uma equipa com um plantel com mais qualidade do que a pontuação indica. Esteve muito perto de se apurar para as competições europeias, é uma equipa que eliminou o FC Porto da Taça da Liga, portanto tem essa capacidade. Tem qualidades muitos específicas», começou por destacar o treinador adjunto, desvalorizando a temporada abaixo das expetativas dos açorianos.

Qualidades que Carlos Fernandes enumerou logo de seguida. «Tem um guarda-redes que joga bem com os pés, tem muitas soluções e tem jogadores com experiência. Tem um meio-campo de qualidade, com Lincoln, que já esteve nas camadas jovens da seleção brasileira. O próprio Morita joga muito bem. Depois, na frente, tem jogadores muito rápidos, o Rui Costa é muito rápido. Ao fim ao cabo, preparámos os jogadores para o momento imprevisível, para uma equipa que pode ganhar a qualquer equipa em Portugal. Já o demonstrou, temos de estar preparados», acrescentou.

Pedro Gonçalves, melhor marcador da época passada, já não marca desde o final de novembro, mas esse é um pormenor que não preocupa a equipa técnica do Sporting. «Não olhamos para isso como um mau momento. Se olharmos para os últimos jogos, o Pote tem estado bem. Se há um ano atrás ele não marcasse ninguém ligava, agora, que ele começou a marcar, já reparam. O importante é que faça o jogo dele sem estar preocupado se marca ou não», comentou.

O treinador abordou ainda a deslocação do jogo da Taça de Portugal, frente ao Leça, para Paços de Ferreira. «Como treinadores queremos que toda a gente possa jogar no seu estádio, diante dos seus adeptos, mas não acreditamos que o Leça esteja fragilizado por isso. Mas a verdade é ainda não falámos nisso dentro da equipa técnica, o nosso foco tem estado no Santa Clara», referiu ainda o adjunto de Ruben Amorim.