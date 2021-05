O Presidente da República apelou à «sensatez» da população nos festejos de «toda a natureza», incluído os desportivos, caso o Sporting se sagre esta noite campeão nacional.

«Não posso pronunciar-me sobre o desfecho dos desafios de futebol, o que posso dizer em geral é que tem sido possível viver estas semanas, este ultimo mês um clima de desconfinamento com as pessoas obviamente satisfeitas com isso, podendo celebrar mesmo a nível de festas familiares. Têm-no feito com alegria, com intensidade, mas com sensatez. É isso que se aplica a todos os festejos de toda a natureza, sejam os desportivos, políticos, comunitários, sejam religiosos», referiu Marcelo Rebelo de Sousa em Melgaço, Viana do Castelo.

O chefe de Estado disse que as pessoas devem festejar «tendo presente» que o país «está perto do fim, tudo indica», da pandemia de covid-19.

«Queremos que acabe bem o processo pandémico», reforçou ainda.

Já esta terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou para o «risco acrescido» para a saúde pública dos festejos dos adeptos do Sporting, numa altura em que já estão concentradas milhares de pessoas junto ao estádio e sem respeitarem o distanciamento.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a DGS refere que participou num conjunto de reuniões promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Ministério da Administração Interna sobre a provável aglomeração de adeptos do Sportingl em várias zonas urbanas do país e em particular na cidade de Lisboa, na sequência da eventual conquista do título nacional de futebol.

«Neste sentido, tendo em conta o risco acrescido para a saúde pública que estas eventuais celebrações podem representar, a DGS emitiu um conjunto de recomendações para as autoridades locais e forças policiais», precisou.