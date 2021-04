Se não é inédito, pelo menos é quase.

No final do empate do Belenenses em casa do Sporting, Rui Pedro Soares foi à sala de imprensa de propósito para elogiar a atuação... do árbitro da partida.

Rui Pedro Soares enalteceu o desempenho da sua equipa e referiu que os dois penáltis assinalados por Nuno Almeida a favor dos leões foram boas decisões.

«Em primeiro lugar, queria dizer que o Belenenses fez uma exibição fantástica. Depois, queria mencionar que os dois penáltis foram bem assinalados», começou por dizer.

«Estamos frustrados, mas a arbitragem foi boa. Estamos na sexta melhor liga da europa, vamos valorizá-la. No Belenenses sabemos que vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Gostava muito que amanhã [quinta-feira] pudesse ler elogios aos meus jogadores, mas não queria deixar qualquer margem de dúvida: apesar dos dois pontos perdidos, que nos fazem falta, reconheço que os dois penáltis foram bem assinalados. Espero que no futebol português todos façam bem o seu trabalho», acrescentou.