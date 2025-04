As quatro claques do Sporting anunciaram esta quinta-feira que vão estar unidas na ponta final do campeonato, de forma a garantir um apoio massivo à equipa de Rui Borges na luta pelo título, a começar já esta sexta-feira, na receção ao Moreirense.

«Chegou a hora de mostrar quem é o maior e melhor de Portugal Vamos Juntos receber o nosso autocarro na próxima sexta-feira», começa por ler-se na publicação conjunta partilhada nas redes sociais pela Juventude Leonina, Diretivo XXI, Torcida Verde e Brigadas Ultras.

Quatro grupos de apoio que nem sempre se deram bem, mas que, agora, entendem ser um momento de união. «Não há desculpas, apenas há uma missão: empurrar o Sporting para cima da vitória desde o primeiro segundo, dentro e fora do estádio! Queremos raça? Então damos raça! Queremos atitude? Então vamos dar atitude! Todos juntos, com as cores do nosso coração, a fazer tremer o chão! Eles que sintam, Portugal e o Mundo que sintam, que unidos, eles em campo e nós na bancada, haja o que houver, não nos vão vencer, nem hoje nem nunca!», lê-se ainda na publicação assinada pelas quatro claques associadas ao Sporting.

Uma união que começa a ganhar forma já esta sexta-feira, com as quatro claques a combinarem uma concentração, junto ao Estádio de Alvalade, para as 18h00, para depois receberem o autocarro que traz a equipa de Alcochete.