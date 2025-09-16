A dois dias do início da participação leonina na fase de liga da Champions, Geovany Quenda foi o rosto da ambição do Sporting na competição, sobretudo no que chegar ao play-off diz respeito.

Em declarações à Sporting TV, o jovem jogador dos leões garantiu que esse é o principal objetivo do clube, sendo que pela frente terão «candidatos à Bola de Ouro», o que obriga a uma ambição semelhante para todos os jogos na Liga dos Campeões. Desde que se tornou profissional, Quenda participou em dez jogos na prova milionária, com duas assistências no currículo.

«O Sporting é um grande clube e tem de estar sempre a disputar grandes competições e a jogar contra os melhores da Europa. Entramos em campo sempre com a missão de vencer e vamos trabalhar para conseguir isso. O nosso objetivo é tentar estar no play-off», começou por referir.

«Todos os jogos têm de ser encarados com a mesma ambição. Temos de entrar sempre para honrar a camisola que temos vestida. Defrontaremos jogadores que são candidatos à Bola de Ouro e temos de estar no máximo para conseguir bons resultados», acrescentou.

Recorde-se que o Sporting dá o pontapé de saída na edição deste ano da fase de liga frente ao Kairat Almaty, esta quinta-feira, no Estádio José Alvalade.