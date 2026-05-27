Geovany Quenda não conseguiu reter as lágrimas no momento em que recordou os melhores momentos que viveu no Sporting, ao longo dos últimos sete anos, numa última entrevista à Sporting TV antes de partir para férias para, depois, integrar a preparação para a próxima temporada já ao serviço do Chelsea.

«Ainda não me caiu a ficha. Acho que só me vai cair a ficha quando começar mesmo a vestir a camisola de outro clube. Mas passou tudo muito rápido. Tentei sempre ouvir os conselhos de toda a gente. O Sporting teve um papel muito importante na minha vida. Fez-me crescer e sei que vai estar sempre na minha vida. É difícil esquecer o Sporting. As pessoas vão continuar sempre do meu lado, vão continuar a ajudar e vou tentar sempre ouvir», destaca o jovem extremo de 19 anos em entrevista ao canal do clube.

No Sporting desde 2019, Quenda teve uma ascensão muito rápida no clube, tendo cumprido as duas últimas temporadas na equipa principal, com destaque para a primeira em que ajudou a conquistar a histórica «dobradinha», mas foram os primeiros momentos, na formação, que o marcaram mais. «A míster Aida [Ramos] disse que tínhamos de fazer muitos sacrifícios. E esse conselho foi num dia em que me tinha portado mal na escola. Fiquei de castigo no jogo com o Benfica nos sub-15 e isso ficou-me na cabeça até hoje», recorda.

O momento mais difícil foi mesmo a despedida na Academia Cristiano Ronaldo onde Quenda passou boa parte da vida nos últimos anos. «Tive noites em que não conseguia dormir. Até mandava mensagem à míster Aida àquelas horas. Estava a ser difícil despedir-me de um clube que me ajudou muito a mim e à minha família. É difícil. Não conseguia mesmo dormir. Pensava como é que seria sair de um clube que me deu praticamente tudo. Vai ficar sempre na minha cabeça o que fizeram por mim. Não tenho como agradecer ao Sporting», referiu no momento em que se emocionou e que teve de levar as mãos aos olhos.

Na equipa principal, Quenda destaca a «união no balneário» e não esquece a estreia frente ao FC Porto, até porque marcou um golo. «Foi como viver um sonho, foi quando soube que ia ficar na equipa principal. Diria que valeu a pena todos os sacrifícios para tentar ajudar a minha família. Hoje em dia, digo que valeu a pena. Só tenho a dizer obrigado a toda a gente que me apoiou desde o primeiro momento. Vou levar sempre os adeptos do Sporting no coração e só tenho de agradecer por tudo o que fizeram por mim», referiu.

«Só tenho de dizer obrigado a toda a gente que me apoiou desde o primeiro dia», disse ainda a fechar.