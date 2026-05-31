Geovany Quenda prepara-se para começar a aventura no Chelsea e revela que já conversou com Pedro Neto, mas, em entrevista à Sport TV este domingo, o jovem internacional vincou a ambição de um dia voltar ao Sporting para retribuir tudo o clube lhe proporcionou no arranque da carreira.

«Espero um dia poder voltar ao Sporting, é uma casa que me ajudou muito, espero um dia poder voltar a vestir a camisola do Sporting», destacou o jovem, numa entrevista em que lamenta as muitas lesões que retiraram opções a Rui Borges ao longo da temporada. «Não digamos que não correu tão bem. Fizemos os mesmos pontos do que no ano passado, mas, como vimos, não chegou. Tivemos muitas lesões, o que não ajudou, é sempre difícil», referiu.

Quanto às expetativas para a nova temporada em Stamford Bridge, onde vai reencontrar Dário Essugo e Pedro Neto, Quenda diz que está «preparado». «Já estive com os meus colegas, estou preparado. (…) Ainda há pouco tempo estive com ele [Pedro Neto] na Cidade do Futebol e deu-me conselhos e dicas», revelou.

O Chelsea, apesar do forte investimento na última temporada, não foi além de um modesto 10.º lugar na Premier League, mas Quenda está convencido que a próxima época vai correr melhor. «Já estive com eles quando estive lesionado. Têm um bom grupo, vamos conseguir dar a volta por cima», destacou ainda.