Depois do triunfo do Sporting na visita a Vila do Conde e ao Rio Ave (0-3), Quenda falou à flash da Sport tv.

«Tivemos uma semana dura e trabalhámos para conseguir a vitória num campo difícil. Os três pontos são o mais importante.»

«Acreditamos sempre e trabalhamos para conseguir a vitória. Estamos satisfeitos. Agradeço o apoio dos adeptos.»

«Tenho de trabalhar para conseguir jogar. Os jogadores do Sporting têm qualidade e devem trabalhar.»

«Leipzig? Vamos trabalhar para ganhar.»

«Liderança isolada? Pensamos jogo a jogo, é o mais importante.»