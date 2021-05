Ruben Amorim, de quem tanto se falou por não ter o curso de treinador, levou o Sporting ao título na primeira época inteira que fez na Liga. Instantes após se ter sagrado campeão nacional, o técnico comentou as críticas e admitiu que essas críticas lhe deram ainda mais vontade de conseguir o título.

«Não vivo muito a dar chapadas de luva branca ou a vingar-me de alguém. Mas às vezes deixou-me chateado [as críticas que recebeu por não ter curso]. Queria muito ser campeão pela felicidade dos sportinguistas, mas também por outras coisas que não são muito saudáveis, admito isso. Porque sou humano e sinto as coisas. É algo que deixo para trás agora. Não sou nem nunca serei associado da ANTF [Associação Nacional de Treinadores de Futebol]. Não me interessa se dizem bem ou mal, eles defendem os treinadores deles, e isso é normal.