Rafael Camacho manifestou satisfação por voltar a treinar no relvado de Alcochete, depois de várias semanas em quarentena, devido à pandemia de covid-19, e deixou elogios ao novo treinador Rúben Amorim.

«Tem sido muito bom voltar a pisar o relvado e regressar à Academia, assim como sair de casa. É totalmente diferente trabalhar aqui, mesmo que não estejamos todos juntos. É bom já termos uma data mais ou menos confirmada para o regresso dos jogos», afirmou Camacho, em declarações à Sporting TV.

A equipa leonina regressou aos treinos em Alcochete a 20 de abril, embora em grupos separados e respeitando o distanciamento social, dada a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus que obrigou os jogadores a manterem a forma nos respetivos domicílios.

«Para mim foi tranquilo. Como tenho espaço em casa, consegui fazer alguns treinos e manter a forma. Esta paragem deu também para passar mais tempo com a família», referiu Camacho, frisando que, tendo em conta a paragem de seis semanas, «os treinos têm sido mais intensos».

Já o treinador Rúben Amorim mereceu elogios do jovem extremo. «É um bom treinador. Está a passar-nos as suas ideias e estamos a conseguir ir ao encontro do que ele quer. Ajuda-nos muito e exige-nos sempre o nosso melhor», comentou.

Neste regresso ao trabalho, Rúben Amorim chamou Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio. Rafael Camacho vê com bons olhos a inclusão de jovens jogadores no plantel. «Lançar novos craques é muito bom para nós e para a academia. Eu também sou da formação e subi, sei que é um sonho chegar à equipa principal e fazer parte dela. Vejo-os a dar o melhor e acredito que nos vão ajudar muito. Subiram porque mereceram», afirmou.

Quanto a ele próprio, o jovem internacional português diz-se orgulhoso por ter regressado ao clube após alguns anos em Inglaterra. «Para mim é um orgulho voltar a casa. Cresci aqui e sempre quis fazer parte da história do Sporting», destacou ainda.