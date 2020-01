Rafael Camacho, extremo do Sporting, em declarações à Sport Tv, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

- Acho que merecíamos mais, fizemos um bom jogo. Fomos infelizes por não conseguir marcar, tive duas oportunidades, mas a equipa jogou muito bem. O 2-0 foi um resultado amargo.

[O que faltou ao Sporting?]]

- Foi a eficácia. Infelizmente tivemos oportunidades também e não conseguimos marcar. Agora é levantar a cabeça e continuar.

[Sporting está a 19 pontos do Benfica. Essa diferente reflete a diferença entre as duas equipas?]

- Não, temos estado a jogar bem, estamos a dar o nosso melhor. Infelizmente hoje perdemos, mas fomos a melhor equipa, mas não conseguimos ganhar.