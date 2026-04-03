Rafael Nel, avançado do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo (4-2) frente ao Santa Clara, a contar para a 28.º jornada da Liga. O jovem jogador, em dia de aniversário, estreou-se a titular pelos leões, anotando um golo pela primeira vez na Liga.

Equipa deu a prenda de anos

«Como prenda de anos, acho que a equipa conseguiu-me dar esta prenda. Acho que foi um jogo bem disputado. Conseguimos sair por cima e levar os três pontos para casa foi o mais importante. Acabámos por levar dois golos do Santa Clara, o que acabou por nos dificultar um bocado. Mas conseguimos matar o jogo logo a seguir e acho que foi um bom jogo de toda a equipa.»

Jogos pela equipa principal

«Cada jogo é uma experiência diferente. Trabalhando durante a semana com os meus colegas, acho que vou conhecendo sempre melhor. É diferente de os ver na televisão ou mesmo aqui no estádio. Com isso consigo aproveitar algumas características e acabo por fazer golo e ser feliz.»

Suárez e Ioannids têm dado conselhos

«O Rui Borges apenas pediu-me para ser eu, para jogar simples, como sou como jogador. E acho que talvez esse foi o segredo. Não quero deixar por dizer que o Suárez e o Ioannidis também me vão ajudando diariamente, a falar comigo e a dar-me alguns feedbacks positivos.»

A quem dedica o prémio de homem do jogo

«A toda a formação, a todos os miúdos que estão na academia a ver este jogo ou mesmo que vieram aqui ao estádio. E quero dedicar também à minha família que está sempre presente e para mim também.»