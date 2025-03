Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Famalicão no Estádio José Alvalade:

«Foi uma primeira parte em que entrámos muito bem. Tivemos 15 minutos muito bons, mas depois fomos perdendo alguma confiança, principalmente no momento defensivo, em que perdemos alguns timings e baixámos demasiado. Deixámos o Famalicão ganhar confiança, ter duas aproximações à nossa baliza e teve o penálti. Isso criou-nos alguma desconfiança, fomos mais lentos a tomar decisões e duvidámos de algumas coisas que tínhamos de fazer. Depois do penálti melhorámos outra vez, acabámos a primeira parte por cima e tivemos oportunidades claras para fazer o 2-1.

Falámos ao intervalo sobre timings de pressionar mais alto, mais subidos e mais compactos. Na segunda parte fomos claramente melhores do que o Famalicão até o Maxi ser expulso. Fomos claramente dominadores e andámos sempre no meio-campo ofensivo.»

[Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, disse que o resultado não foi justo…]

«Cada um vê o jogo à sua maneira. Respeito, mas acho que podíamos ter feito mais golos pelas oportunidades claras que tivemos. O Famalicão teve 15 minutos bons e na segunda parte fomos claramente superiores tirando nos últimos cinco minutos, em que estávamos com dez.»