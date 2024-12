Na noite desta quinta-feira, à margem da 62.ª edição dos prémios Stromp, Frederico Varandas desafiou Benfica e FC Porto a competirem sem cinco titulares. Este argumento do presidente do Sporting surgiu enquanto explicava aos sócios as recentes exibições, ilibando João Pereira de responsabilidades.

«Dez dias antes do último jogo de Ruben Amorim, perdemos o Nuno Santos. Em Braga, perdemos o Pote. Depois, lesiona-se Morita, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Franco Israel, St. Juste e Eduardo Quaresma. O Sporting teve cinco a seis titulares de fora, por média. Olho para a mesa de jogadores e vejo dois miúdos de 17 anos, mais o Mauro Couto e o Henrique Arreiol. Retirem cinco titulares aos nossos rivais e pensem se não vão sofrer.»

«Há dois anos, quando terminámos em 4.º lugar, tivemos uma onda de lesões entre os defesas centrais. Condicionou a época», recordou.

Face a este contexto, o presidente do Sporting apontou ao Manchester City e à imprensa britânica.

«Recentemente, perderam jogadores nucleares. Nos últimos 11 jogos só ganharam um jogo. Para a imprensa é claro, a onda de lesões condicionou. Em Portugal não, não foram os cinco titulares. Aqui o peso está no chavão das quatro derrotas consecutivas. Primeiro defrontámos o “fraquinho” Arsenal. Depois, perdemos com o Club Brugge, fora.»

«Há um ano perdemos contra a Atalanta. Há dois anos, não passámos a fase de grupos da Champions. Meus senhores, o Sporting não tem capacidade para ombrear com estes clubes europeus, com estes orçamentos», argumentou.

Admitindo que, «por força das circunstâncias», a qualidade exibicional tem caído, Frederico Varandas recusou lágrimas e passos atrás.

«A vida é assim, prepara-nos surpresas e prova que não controlamos tudo. Há que lutar e nos adaptarmos. Olhem para o exemplo do Hjulmand, ele morre em campo. Olhem para o exemplo do Gyökeres. Ter cinco titulares lesionados obriga a que vários jogadores acumulem jogos completos.»

«O que se diria de João Simões se fosse de outro clube? É um menino. Tem 17 anos. Não fez pré-época. O João Simões ontem [quarta-feira], correu 16 quilómetros. Nunca tinha visto. Tem maturidade e joga como um senhor», atirou.

Por fim, o líder dos leões voltou a sublinhar o misto de sacrifício e frustração vivido no balneário.

«Não conseguem ver a frustração do Pote, do Nuno Santos, do Bragança, que não conseguem ajudar a equipa. Ontem [quarta-feira], para o jogo da Taça, o Trincão estava morto, mas não pode haver cansaço para o próximo jogo. Não é ao acaso que eles usam o escudo de campeões nacionais. E vão lutar até ao fim pelo bicampeonato», concluiu.

Depois de eliminar o Santa Clara nos «oitavos» da Taça de Portugal, no prolongamento, o Sporting viu o Benfica aproximar-se da liderança da Liga. A pouco mais de uma semana do dérbi de 28 de dezembro, as águias estão a um ponto dos leões.