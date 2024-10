Ricardo Quaresma falou sobre a atualidade desportiva esta quarta-feira e teceu muitos elogios ao Sporting, referindo que não guarda qualquer mágoa em relação ao clube onde fez a formação, apesar de se assumir como adepto portista. O antigo internacional aborda ainda a ascensão de Hugo Viana com quem chegou a jogar no início da carreira.

«Não é só este ano, o Sporting está a jogar bem desde que o Ruben [Amorim] entrou. Este é o ano mais forte do Sporting desde que o Rúben pegou no clube. Fico feliz por ver um clube português a triunfar na Champions, por isso desejo a maior sorte do mundo ao Sporting. Foi lá que cresci. Não tenho nada contra o Sporting, apesar de muitas pessoas acharem isso. Não sei se é por ter assumido que sou portista, mas não esqueço o Sporting e não cuspo no prato em que comi durante muitos anos», destacou o extremo à margem de um evento promovido por uma reconhecida marca de fast-food em Lisboa.

Ricardo Quaresma fez parte da formação no Sporting com Hugo Viana e os dois chegaram a jogar juntos na equipa principal, em 2001/02, numa temporada em que os leões comandados por Lazlo Bölöni festejaram a conquista do título.

Na altura, Quaresma, com 18 anos, acabou por sair para o Barcelona, enquanto Hugo Viana, com 19, rumou ao Newcastle. Ricardo Quaresma tece agora elogios ao trabalho do futuro diretor desportivo do Manchester City.

«O Viana está no sucesso do Sporting, por isso merece estar a passar por esta fase boa da vida dele e que continue. Um dos grandes objetivos do Viana não era acabar no Sporting, por isso tem um dos maiores clubes do mundo para mostrar o seu valor. É desejar-lhe boa sorte», destacou ainda.

Quanto ao FC Porto, Quaresma diz que é preciso dar tempo a André Villas-Boas. «Como adepto, temos que ter muita paciência. Os adeptos do FC Porto são diferentes e nós sabemos disso, são muito exigentes, mas há que dar tempo ao tempo. O André entrou numa fase complicada no clube, pouco a pouco está a começar a levantar o clube. Ainda assim, o FC Porto com o plantel que tem, tem estado a lutar pelo título, pelo que nós, adeptos, temos que estar orgulhosos e espero que voltem aos títulos o mais depressa possível», referiu ainda.

Quanto ao seu futuro, apesar dos 41 anos, festejados há pouco mais de duas semanas, Ricardo Quaresma ainda não tomou uma decisão final, mas quer fazer, pelo menos, mais um jogo. «Tenho três clubes que me marcaram muito. O Sporting, onde comecei, e, depois ao longo da minha carreira, tenho dois amores, um chama-se FC Porto e o outro Besiktas. Se não voltar a jogar, pelo menos um jogo de despedida quero fazer. Vamos ver se é no FC Porto ou se é no Besiktas», destacou ainda em declarações aos jornalistas.