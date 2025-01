Rui Borges guardou surpresas para a visita do Sporting a Vila do Conde e ao Rio Ave. Para a tarde deste sábado, na 18.ª ronda da Liga, o treinador dos leões resguardou Gyökeres no banco – face à recente lesão – apostou na titularidade do reforço e estreante Rui Silva, e avançou Debast para o meio-campo.

No total, Rui Borges operou cinco alterações. Face à final da Taça da Liga, Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Harder são titulares, em detrimento de Israel, Eduardo Quaresma, St. Juste, João Simões e Gyökeres.

Do outro lado, no Rio Ave, Petit fez duas alterações face ao triunfo na visita ao Casa Pia, na Taça de Portugal. No meio-campo, Tiknaz ocupa o lugar de Martim Neto, enquanto Zoabi rende o castigado Clayton.

Confira os onzes inciais.

Onze do Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Geny Catamo, Hjulmand, Debast e Quenda; Trincão e Harder.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, St. Juste, Morita, Gyökeres, Daniel Bragança, Esgaio, Alexandre Brito, João Simões e Mauro Couto.

Onze do Rio Ave: Mistza; Vrousai, Petrasso, Aderllan Santos e Omar Richards; Olinho, Tiknaz e João Novais; Kiko Bondoso, Zoabi e Aguilera.

Suplentes do Rio Ave: Antzelo Sina, Andreas, Vítor Gomes, Tiago Morais, João Tomé, João Graça, Renato Pantalon, Martim Neto e Valentim Sousa.

Este duelo da 18.ª jornada da Liga vai desafiar a liderança isolada dos leões, depois de o Benfica igualar os rivais, com 41 pontos. À espreita permanece o FC Porto, com 40 pontos. Encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.