Sebastian Coates pode voltar a jogar pelo Sporting já este sábado, em Alvalade, frente ao Boavista, caso tenha um teste negativo e esteja fisicamente apto para ir a jogo, segundo revelou Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 14.ª jornada da Liga.

O internacional uruguaio esteve infetado com covid-19, mas cumpre esta sexta-feira o décimo dia de isolamento e, caso tenha teste negativo, como exige a Direção Geral de Saúde, pode ir a jogo.

O treinador avançou com essa informação mesmo no final da conferência de imprensa, numa altura em que confirmava a lista de indisponíveis para o jogo com o Boavista.

«Em relação aos lesionados, continua o Jovane, o Vinagre, o Palhinha não quero estar aqui a dizer uma data porque não quero que ele tenha pressa. Não vou estar aqui a dar uma ideia e depois amanhã já temos outra, prefiro não falar em datas. E o Paulinho tem Covid», começou por enumerar deixando Coates de fora desta primeira lista para, logo a seguir, explicar as expetativas em relação ao capitão dos leões.

«O Seba, pelo que me disseram, amanhã, pode ter alta. Se o Seba chegar aqui amanhã, tendo alta e se me disser que está pronto para jogar, vai a jogo. Eu conheço bem o Seba e ele sabe me dizer se consegue ou não. Pode ser opção, não temos muitas opções e o Seba é mais do que um jogador para nós. Pela indicação que tenho, amanhã tem alta e se o Seba chegar aqui será mais uma opção para jogar o próximo jogo», explicou.

De fora continua Palhinha e para o lugar do médio, Ruben Amorim avançou com duas soluções. «O Dani pode ser uma opção, não quer dizer que vá jogar. O Matheus melhorou muito nessa função. Antigamente, vocês viram bem no dérbi, era um jogador que esticava bem o jogo, assiste muito bem, está menos precipitado quando entrega a bola, já consegue jogar longo, já está preparado para esse tipo de jogo, portanto são duas opções que podem jogar. O Dani também pode jogar a médio defensivo. Não tendo o Palhinha, ou joga o Ugarte ou joga o Dani», destacou ainda.