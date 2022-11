Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«A forma como os adeptos nos apoiam, é algo diferente para bom e agradecemos muito essa forma de estar. Mais cedo ou mais tarde vamos voltar a ser competitivos como já fomos. Entrámos melhor no jogo, a dominar e a controlar a transições, mas podíamos e devíamos ter feito mais golos.

Fomos para o intervalo a ganhar justamente e na segunda parte tivemos oportunidades para fazer o terceiro, mas não fomos tão ágeis a procurar posicionamentos, rápidos a trocar a bola. Acabamos por sofrer o 2-1 e a partir daí foi segurar o jogo até acabar. Sentimos alguma intranquilidade, defendemos mais, mas a vitória é justa. Subimos lugares na tabela, é sempre importante e, por isso, precisávamos muito desta vitória.

As equipas grandes vivem de consistência e, quando sairmos daqui, os últimos minutos do jogo já não vão contar para nada, o que fica é o resultado. Não temos sido consistentes, somos mais nas exibições do que nos resultados e hoje fomos nas duas coisas. Na segunda parte deixamos o jogo correr e essa situação é perigosa. O terceiro golo matava o jogo e com o 2-1, o jogo inverteu. Muito importante esta vitória, subimos na tabela, mas estamos longe dos objetivos. Temos de marcar mais golos porque isso é que nos vai dar mais confiança.

[sistema defensivo do Sporting] Sabíamos que eles iam aproveitar a profundidade. Jogamos com o Matheus Reis na lateral e ganhamos alturas lá atrás. O golo nasceu de um cruzamento, mas não demos muitas oportunidades e a equipa toda deu-nos essa consistência. Correu bem, mas podia correr melhor. São os centrais que nos dão a qualidade de jogo.»