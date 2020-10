Ruben Amorim foi suspenso por seis dias e multado em 3,825 euros depois de ter sido expulso no clássico com o FC Porto, no Estádio de Alvalade, na 4.ª jornada da Liga.

A expulsão deveu-se ao facto do treinador ter abandonado a área técnica e de se ter deslocado à linha lateral para contestar uma decisão da equipa de arbitragem.

O treinador exaltou-se depois do árbitro Luís Godinho ter recuado, depois de rever as imagens, na intenção de marcar uma grande penalidade favorável ao Sporting.

O Conselho de Disciplina publicou, inclusive, as declarações do treinador, no momento em que ditou a sua expulsão, retiradas do relatório do árbitro. «Vão para o c*******!», terá gritado Rúben Amorim. Já depois da ordem de expulsão, o treinador voltou a dirigir-se à equipa de arbitragem. «Vão para o c******, isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha», terá gritado.

Palavras que o próprio treinador lamentou, momentos depois, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo. «Faço mea culpa, porque não deveria ter dito o que disse e no momento antes ouviu-se bem pior, vindo de outro sítio. O que me revoltou foi a dualidade de critérios. Estou sempre a aprender e a crescer», referiu o treinador ainda no dia do jogo.

Seis dias de castigo que afastam o treinador do banco no próximo jogo com o Santa Clara, jogo relativo à 5.ª jornada da Liga marcado para o próximo sábado.