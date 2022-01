Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sp. Braga (1-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Mais decisivo foi o lance do penálti. Tínhamos o jogo controlado, depois do penálti a equipa ficou mais intranquila. Podíamos ter feito mais golos antes do intervalo, mas depois o jogo não voltou a ser fluído. Quando são falhas técnicas, o treinador aguenta bem. Não houve falta de intensidade, de querer e dedicação. Houve uma parte mais conseguida, outra menos fluída, mas sempre por cima do jogo e, quando é assim, acho que o resultado é injusto.

[Pote falhou dois golos no final do jogo, desiludido?]

- Não de forma algum, foi um grande jogo do Pedro Gonçalves, grande orgulho. Esteve muito melhor do que tinha estado com o Santa Clara. Fez um golo, falhou dois.

[Lance do penálti?]

- Não falo do penalti, falei só porque o jogo mudou a partir daí.

[Tinha dito que nos outros jogos com o Braga o resultado podia ter sido diferente, foi que se passou esta noite?]

- O resultado deveria ter sido muito diferente, não foi, é futebol. Temos de olhar para aquilo que temos de melhorar. Na primeira parte o Braga quando chegou à nossa área foi com ressaltos de bola. Na segunda parte, os lances de perigo foi quando falhamos na ligação. Houve jogos em que não dominámos tanto e ganhámos o jogo, desta vez foi completamente ao contrario.

[Jogo com FC Porto no Dragão vai ser determinante?]

- O jogo decisivo é com o Belenenses porque é o próximo. Esta equipa não está habituada a correr atrás do resultado. Não conseguimos manter a identidade. É uma situação nova, temos de trabalhar. É difícil, mas vamos crescer.

[Daniel Bragança foi titular em Vizela e esta noite não foi utilizado]

- O Matheus foi pelo jogo que fez, pela capacidade de trazer a bola para frente. O Dani jogou o último jogo, o Matheus jogou este, vamos fazendo essa gestão para estarem todos no máximo. Depois não entrou, achei que o Matheus estava bem. Preferi o Ugarte que tem características mais parecidas com as do Palhinha e foi troca por troca. Vamos fazer isto jogo a jogo, com gestão.