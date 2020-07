Rúben Amorim destacou esta quinta-feira a importância da contratação do treinador Filipe Çelikkaia, antigo adjunto de Luís Castro, no Shakhtar Donetsk, para o comando da equipa B do Sporting que vai ser reativada na próxima época. Pelo meio, o reinador acabou por confirmar a contratação de um reforço para a nova equipa dos leões.

«Foi importante criar esta equipa B, foi importante trazer um treinador que já treinou na I Liga com o mister Luís Castro, que esteve no Shakhtar e que esteve na Liga dos Campeões. Foi importante trazer essa experiência. É importante para nós criarmos uma equipa B que tenha uma identidade forte e que traga ideias diferentes das do treinador da equipa A. É importante os jogadores adaptarem se a várias estratégias. Vimos isso com bons olhos. É um dos objetivos do clube, criar uma equipa B forte que faça ligação com a equipa A», começou por dizer em conferência de imprensa.

Ainda sobre a equipa B, Rúben Amorim confirmou a contratação de André Paulo, guarda-redes de 23 anos que chega a custo zero. «É um jogador que vem para a equipa B, acho que vai ser apresentado em breve, mas é um dos alvos para a equipa B», atirou.