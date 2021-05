Ruben Amorim preferiu não comentar a nova suspensão que, à partida, vai afastá-lo novamente do banco em Vila do Conde, no jogo desta quarta-feira com o Rio Ave, mas garantiu que quem vai sofrer mais com esta nova suspensão é o adjunto Adélio Cândido que, habitualmente, vê os jogos ao lado do treinador quando este está na bancada.

Uma conferência de imprensa que contou com a presença de toda a equipa técnica no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade. Circunstância que levou o treinador a apontar para o adjunto quando lhe perguntaram quem é que ia sofrer mais com a ausência do treinador no banco.

«A maior dificuldade vai ser para o Adélio que passa um bocadinho pior a ver o jogo comigo. Portanto, o castigo não é só para mim, é para o Adélio também. Ele já pensava que estava livre dessa situação. Dentro do nosso grupo, o Adélio é que o vai sofrer mais», comentou.

Mais a sério, o treinador preferiu não comentar o novo castigo, mas acabou por voltar ao tema, sempre em tom de brincadeira, quando elogiou o treinador de futsal, Nuno Dias, ou quando comentou o possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting.

Está bom de ver que os castigos não tiram o bom-humor ao treinador dos leões.