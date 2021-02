Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o marítimo (2-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[O Marítimo tinha ganho ao Sporting na Taça de Portugal, o que mudou?]

- Penso que foi marcar primeiro, ajuda sempre. Depois controlámos sempre o jogo. O Marítimo apresentou-se um pouco mais baixo do que na Taça, mas não demos muitas ocasiões ao Marítimo, aliás, não me lembro de nenhuma. Depois fomos fortes nas bolas paradas, eles foram muito rigorosos, foi uma vitória mais do que justa.

[Estreia de Paulinho?]

- Vi bem, ele vinha de uma lesão, depois recuperou, ainda não tinha feito muitos jogos, mas é clara a capacidade que ele tem de nos dar outras coisas. Vai ter de trabalhar muito, é mais um no plantel, mas enriquece o plantel e estamos felizes por ele. Também pelo João com a capacidade que teve em cinco minutos, pela forma como ele é foi brindado já com um cartão amarelo. Mas a forma como eles se integraram no grupo deixa-me muito feliz.

[Imaginava ter esta vantagem sobre FC Porto e Benfica no final da primeira volta?]

- Não é o caso de imaginar, mas há que que ter em conta que entre esses clubes está o Braga também. Tudo pode acontecer na segunda volta, até pode sair tudo ao contrário, temos de pensar jogo a jogo.

[Sporting pode ser campeão sem derrotas?]

- Nem no título falo, quanto mais sem derrotas. O nosso objetivo é chegar ao primeiro jogo da segunda vota sem derrotas.