Rúben Amorim garante que o Sporting não vai fazer poupanças, nem gerir o plantel frente ao Santa Clara a pensar no clássico do Dragão. O treinador do Sporting diz que a equipa açoriana merece máximo respeito e garante que esta sexta-feira vão jogar os que estiverem em melhor condição.

«Vai ser um jogo bastante difícil, foi uma equipa que fez uma época bastante interessante, com jogadores que vieram de patamares inferiores e que se adaptaram bem à I Liga. Penso que a ideia do seu treinador adapta-se bem aos seus jogadores e isso é mérito do treinador», começou por destacar na antevisão do jogo da 31.ª jornada.

O treinador prosseguiu, acrescentando as principais qualidades do adversário, considerando que vai ser um teste importante para a sua equipa. «São muito fortes a reagir, muito fortes nas transições, vai ser um bom teste para a nossa equipa. Todos os jogos são bons para crescer e as características desta equipa vão ser boas para testar a nossa equipa em várias vertentes, nomeadamente as bolas paradas, onde o Santa Clara já fez 19 golos. Vamos ser postos à prova em vários fatores», acrescentou.

Neste sentido, Rúben Amorim diz que não há espaço para gerir a equipa a pensar no jogo com o FC Porto. «Não. Jogamos um jogo de cada vez. O que sempre disse é que vamos focar-nos porque ainda temos objetivos este ano, mas obviamente temos de começar a avaliação do próximo ano. Foi essa a razão porque vim logo para o Sporting e porque o Sporting me foi buscar a meio da época. Obviamente não vou testar nada frente ao Santa Clara. O Santa Clara é uma grande equipa e temos de igualar a intensidade do Santa Clara, temos e crescer como equipa. Quero jogos atrás de jogos para ver o crescimento da equipa e ver a nossa identidade», referiu.

O treinador divide-se, assim, entre a luta pelo terceiro lugar e a preparação do plantel para a próxima temporada, mas garante que o foco está na temporada em curso. «Não vou gerir, aqueles que estão melhores para o jogo, vão jogar. A gestão será mais uma gestão física dos jogadores. Pode ter alguma coisa das duas coisas, podia forçar mais, mas entendo que não o devo fazer», contou.

O foco está nos jogos que faltam desta época, mas sem comprometer a condição física dos jogadores, até porque a próxima temporada começa logo a seguir.

«Temos objetivos para atingir ainda, mas não ponho em risco os jogadores porque acabamos esta época e começamos logo outra. Se perdermos agora um jogador por lesão, começamos a abdicar dele no início da próxima época. Portanto, é difícil estar a jogar em duas épocas ao mesmo tempo, sabendo que o foco principal é nesta. Como treinador tenho de pensar em tudo ao mesmo tempo. É mais a gestão física, mas tem um bocadinho das duas», acrescentou ainda.