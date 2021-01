Se o Sporting vencer o dérbi, o Benfica fica a nove pontos dos leões, praticamente a meio do campeonato. Mesmo nesse cenário, garante Rúben Amorim, as águias de Jorge Jesus não ficarão «fora da rota do título».



«Penso que não, nada fica decidido. Ainda nem entramos na segunda volta. Se o Sporting ganhar, os nove pontos não tiram o Benfica do título, mas dá-nos mais confiança. É um jogo especial, mas não afasta o Benfica da rota do título», referiu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi.



O treinador do Sporting foi ainda confrontado com os bons resultados recentes - nomeadamente as vitórias sobre FC Porto e Sp. Braga na Taça da Liga - e assumiu que a equipa está novamente melhor depois de uma fase de quebra.



«Ajuda sempre ganhar. Mas não vai ter influência neste jogo, ainda não defrontámos o Benfica. Já estive do outro lado e sei que o dérbi tem um peso diferente. Estamos num bom momento, as coisas mudam muito depressa. Tivemos dois mais resultados e estamos outra vez bem. Queremos levar o jogo para onde queremos, vamos estar preparados.»