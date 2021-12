Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV após a vitória por 2-0 sobre o Boavista em Alvalade:



«Podíamos e devíamos ter feito mais golos. Tivemos alguma lentidão em alguns momentos, o que até é normal. Nota-se algum cansaço no Gonçalo Inácio, precisa de descansar. Não temos muitas opções. O Boavista criou logo uma oportunidade e o Adán foi o Adán. Na segunda parte fizemos dois golos, mas definimos mal.»



[Porro saiu por lesão?]



«O Porro sentiu uma dor na equipa, não podíamos arriscar. Ninguém consegue ser melhor do que o colega com essa limitação.»



[gostou do estreante Nazinho?]



«Gostei do Nazinho. É muito competente a defender, é rápido, conduz bem a bola, sentiu dificuldade com o andamento na segunda parte. É normal, teve uma lesão na equipa B. Também temos o Gonçalo Esteves e estes jovens vão jogando e aproveitando.»



[Já falou com Pote depois do escandaloso falhanço?]



«O Pote é um rapaz especial e um jogador especial. É um grande jogador, não marcou hoje, marcará nos próximos jogos.»



[Sobre a melhoria de Pablo Sarabia]



«Esta equipa corre muito, os alas correm muito, ele veio com um estilo diferente e teve de mudar isso. Foi humilde, integrou-se, é titular da seleção de Espanha e precisamos disso. Renovar? Não passa por mim, estamos satisfeitos com o Pablo.