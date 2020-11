Na passada quarta-feira, o Sporting anunciou as renovações dos contratos de Max e de Gonçalo Inácio. Ruben Amorim voltou a falar sobre o jovem guarda-redes, especificamente sobre a sua condição de suplente desde a chegada de Adán.



«O Max tem muito talento. Era o titular no ano passado, mas esta época entendemos que devíamos trazer um guarda-redes com outra experiência para lutar com ele e para ajudá-lo. O futebol é muito o momento, como já disse. Numa altura crucial da escolha para começar a época, o Max teve o problema da Covid e o Adán agarrou o lugar e tem estado muito bem. A renovação reflete p que pensamos do Max: vai ser um grande guarda-redes e o Sporting confia muito nele. Estamos a planear o presente e o futuro» disse, em conferência de imprensa prévia ao encontro com o Vitória no D. Afonso Henriques.



O técnico dos leões refletiu ainda sobre a ausência de público, mas recusou prever como reagiria a sua equipa com adeptos nos estádios.



«Só vamos saber o impacto quando os adeptos chegarem. É difícil prever como seria se houvesse público. A equipa do Sporting adaptou-se bem às circunstâncias. Os nossos adeptos estão a ter um sinal, a ver o que a equipa precisa e estão preparados para quando voltarem perceberem que a equipa dá tudo. Os nossos adeptos são muito inteligentes e estão a preparar-se para nos apoiar», comentou.