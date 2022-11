Ruben Amorim espera este sábado um Vitória de Guimarães motivado, uma equipa que atravessa um bom momento da temporada, ao contrário do que acontece com o Sporting. Apesar das duas tendências inversas, o treinador espera que a sua equipa seja «dominadora». Quanto ao futuro, o treinador admite que está «desejoso» que chegue a «pausa» para o Campeonato do Mundo para poder melhorar a equipa.

«O Vitória vem de um bom momento ao contrário de nós, com um sistema igual ao nosso com três jogadores rápidos na frente. Espero que a minha equipa tenha a mesma identidade. Queremos ser dominadores, independentemente do momento, jogando em casa ou fora. Temos de controlar as saídas do Vitória, temos de ser melhores nas bolas paradas porque temos sofrido com isso e queremos fazer golos. Espero um Sporting e um Vitória fortes, e uma equipa com a mesma identidade de sempre», começou por analisar na antevisão do jogo da 12.ª jornada.

Depois deste jogo, o Sporting vai ainda a Famalicão, antes da «pausa» da Liga para o Campeonato do Mundo, mas depois disso, Amorim que ver um Sporting melhor. «Somos uma equipa que tem de ser dominadora. Nós queremos ganhar, mas também tivemos muitas conversas no ano do título que jogávamos muito no contra-ataque, marcávamos poucos golos, ganhávamos 1-0 e tornava-se escasso. No início num clube grande podemos ganhar, isso chega, mas a partir daí é preciso mais», destacou.

Os resultados desportivos não ajudam na progressão, pelo contrário, Amorim diz que ganhar é que «dá saúde». «Não ganhando, torna tudo mais difícil. Temos de melhorar a forma de defender com menos jogadores, temos de ser mais fortes no um contra um. Tivemos mudanças de jogadores importantes, e não temos tempo para treinar. É difícil o Sotiris perceber as movimentações da equipa. Ele não treina com a equipa e tudo isso cria dificuldades. Se estivermos a ganhar tudo ajuda, quase nem precisamos de treinar. Ganhar dá saúde», prosseguiu.

Nesse sentido, o treinador admite que a paragem vai ser boa para a sua equipa. «Como treinador do Sporting, não tenho problemas em admitir que estou desejoso pela paragem do Mundial. Não vamos dar passos atrás, isso não faz sentido. Temos de dar um passo à frente, melhorar a forma de jogar», destacou ainda.