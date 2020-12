Mais de 18 anos depois, novo duelo entre Sporting e Farense no principal campeonato do futebol português. O último duelo foi a 17 de fevereiro de 2002, quando nomes como Tiago Tomás ou Eduardo Quaresma, hoje no plantel principal dos leões, ainda não eram nascidos.

Na antevisão à receção aos algarvios, para a 10.ª jornada da I Liga, o treinador dos verde e brancos, Ruben Amorim, enalteceu o regresso de um «histórico» à I Liga e sublinhou o caráter de dificuldade que o jogo pode acarretar, com a qualidade do adversário.

«É um jogo histórico do nosso campeonato, era sempre um jogo muito difícil, principalmente no estádio do Farense. Neste caso é em Alvalade. O importante é vencer, sabemos que o Farense tem uma equipa boa em termos individuais e coletivos, tem vindo a melhorar, jogava num 4x3x3, mudou para 4x4x2 e melhorou, fez uma grande exibição na Luz [ante o Benfica], tem bons sinais, mas queremos manter este nosso caminho», afirmou Amorim, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Por outro lado, Amorim resguardou-se na estratégia e relacionou as palavras do treinador dos algarvios, Sérgio Vieira, na antevisão ao jogo.

«Tive oportunidade de ver a conferência do mister Sérgio, ele não desvendou a defesa dele, portanto eu não vou dizer nada do nosso ataque (risos). Temos os jogadores todos preparados, deram excelentes respostas e vamos escolher os que achamos que são os melhores», disse.

O Sporting-Farense joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.