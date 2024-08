Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois do triunfo sobre o FC Porto (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Foi um jogo de paciência para o Sporting?

- Sim, acho que fomos a equipa que criou mais perigo, não foi o melhor dos clássicos. Estratégias diferentes, mas controlámos bem a profundidade, fomos melhores na pressão, fomos mais inteligentes na abordagem, com a nossa equipa a construir e a levar a bola para a frente. Temos de melhorar em muitos aspetos. O Diomande falhou dois ou três passes em que a bola foi para fora, tentámos fazer o nosso jogo frente a um adversário difícil, mas acho que fomos a equipa que esteve sempre mais perto da vitória e acabámos por a conseguir.

É um jogo que faz esquecer as derrotas na Taça e na Supertaça?

- Não faz esquecer porque esses jogos foram títulos. Ganhar um jogo que não nos dá títulos, não é a mesma coisa. Obviamente que nos dá uma vantagem no confronto direto. São histórias diferentes. Na Taça de Portugal tivemos só 20 minutos, na Supertaça foi o que foi, mas hoje fomos mais completos. Mesmo quando perdíamos a bola, senti que a equipa não ficava nervosa. A equipa tem muito por onde crescer, há muitas fragilidades que vão ser postas à prova na Champions. Temos de aproveitar estes momentos para crescer.

Geny Catamo parece que esteve melhor no lado direito. Vai voltar a essa posição?

- Obviamente que vamos ter o Maxi Araújo, o Nuno Santos e o Matheus Reis também pode jogar aí na esquerda. O Geny vai voltar a lutar com o Quenda [na direita]. O Geny apanhou, mesmo desgastado, uma equipa do FC Porto à procura e com muito mais espaço. O Quenda fez um pouco do trabalho sujo e o Geny com a sua força... Temos de ter dois por posição específicamente nessa posição. Geny voltará à direita, mas quando tiver de jogar à esquerda, jogará.

Fresneda conta para que posição?

- O Iván vejo mais para construir por dentro, como o Reis, mas pela direita. Fazer como Reis faz do outro lado.

Porque é que Araújo ainda não foi chamado para este jogo e qual é a situação de Esgaio que não foi convocado?

- O Esgaio conta sempre, foi apenas por opção. O Maxi chegou há pouco tempo, teve pouco tempo a treinar com a equipa. Achei melhor ter mais treinos fortes. A ideia para a posição estava salvaguardada. Não quis ter muita pressa. Já foi para a seleção e é esperar que volte. Pelo que vi vai ser um jogador importante para nós.