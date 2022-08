Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 3-0:

[Dificuldades do Sporting para sair da pressão do FC Porto. Sporting em modo sobrevivência, a tentar ir para o intervalo empatado?]

«Penso que foi mais mérito do FC Porto na pressão. Construímos muito de trás. No início do jogo conseguimos, tivemos a bola ao poste, mas depois complicou um pouco. Mas tentámos fazer o nosso jogo. A primeira parte não foi tão bem jogada, mas quisemos sempre jogar. Não penso que tivemos esse aspeto de sobrevivência.

«Na segunda parte tentámos ir para cima do FC Porto, temos várias oportunidades, não conseguimos marcar e os momentos do jogo voltam a estar contra nós. Mais uma bola direta, um ressalto e o FC Porto faz penálti quando tem de deixar a bola entrar, porque ficamos com menos um e há um penálti. Depois, o Fatawu pode fazer o 2-1 e sofremos outro penálti e isso acabou com o jogo.

Mas estou muito orgulhoso do jogo que os jogadores fizeram, porque quiseram ir sempre para cima do adversário. Não conseguimos. Tudo correu mal em termos de timing. Agora é preparar o próximo jogo. Estou muito orgulhoso deles e vamos ao próximo.

Peso da derrota? Não, porque sabemos como foi. Cada um fará a sua avaliação e eu faço a minha. A verdade é que quisemos ser sempre nós a dominar o jogo. Fizemo-lo durante largos períodos de tempo. (...) Há que fazer essa avaliação muito friamente. Não vai haver baque nenhum, já passámos por momentos mais difíceis, faz parte do campeonato e há muito por jogar.»

[Cinco pontos preocupam?]

«Só temos de ganhar o próximo jogo. Não há essa preocupação de olhar para a tabela e eles [jogadores] que não se preocupem com nada. Ganhando o proximo jogo ficamos bem.»