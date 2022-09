Após duas derrotas seguidas, o Sporting arrancou dois triunfos consecutivos e parece ter colocado um ponto final na crise de resultados. Apesar do bom momento, Ruben Amorim alertou que a «crise está sempre a bater à porta» e à distância de um resultado menos bom.



«A crise está sempre a bater à porta. Há uma semana e meia estava tudo mal, o que é normal no futebol. Tivemos a vitória no Estoril e ganhámos para a Liga dos Campeões, mas pode voltar tudo ao mesmo. Tudo pode mudar com um jogo. O que podemos retirar foi a nossa forma de jogar, que mantivemos apesar de tudo. O Eintracht foi a equipa que nos criou mais problemas à frente ao Adán, mas não marcou. Às vezes o adversário marca nas poucas oportunidades que tem, desta vez marcámos nós. É nesse aspeto que olho para o jogo. O Eintracht teve mais oportunidades do que equipas contra as quais perdemos. Ganhar é sempre bom, agora temos de conseguir a terceira vitória seguida e subir na classificação», referiu, na conferência de imprensa prévia ao Portimonense.



Pese os dois triunfos, o técnico dos leões considerou que a equipa ainda não resolveu os problemas que tinha antes do Estoril e da viagem à Alemanha.



«Há coisas que temos de melhorar. Demos oportunidades ao Eintracht quando estávamos a construir e já em Braga tinha acontecido o mesmo. Eesses erros surgem devido à nossa forma de jogar e é um aspeto que temos de melhorar. Já houve jogos em que sofremos golos e os adversários tiveram menos oportunidades. Os problemas continuam, no fundo, a ser os mesmos. Voltará a haver ansiedade, vamos jogar contra uma equipa que está confortável na tabela. O público vai ficar ansioso e a equipa também, mas temos de aprender com os erros. Será um jogo difícil e teremos de ter cuidado com as bolas paradas. Temos 90 minutos para fazer um golo e segurar a nossa baliza. Ainda falta resolver os problemas que tínhamos antes destes dois jogos», assumiu.



O Sporting recebe o Portimonense este sábado, às 18h00, em Alvalade.