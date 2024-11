Grande momento antes do início do Sporting-Manchester City em Alvalade. Após se sentar no banco, cumprimentar todos os adjuntos e ser o centro das atenções para dezenas de repórteres fotográficos, o treinador leonino foi chamado ao relvado para ser homenageado.

Foi então que Frederico Varandas entrou com um quadro que recordava os anos e os troféus ganhos por Ruben Amorim no Sporting, para lhe entrar essa recordação no último jogo do treinador em Alvalade. O estádio, nesse momento, levantou-se para um sono agradecimento.

Enquanto isso, na bancada central, uma tarja enorme caía sobre o relvado com a palavra «Obrigado» e o estádio todo cantava «Amorim». Ruben, esse, agradeceu também ele e recolheu ao banco.