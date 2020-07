O Sporting vai receber o Santa Clara esta sexta-feira no Estádio de Alvalade, mas boa parte da conferência de imprensa de Rúben Amorim foi ainda sobre as incidências do empate em Moreira de Cónegos. Não só o alegado desentendimento entre Jovane e Acuña, mas também sobre as opções do treinador e sobre as criticas que o clube dirigiu à arbitragem durante a última semana.

A verdade é que depois de quatro triunfos consecutivos, os leões bloquearam diante do Moreirense e não foram além de um nulo. Mesmo a jogar contra dez, Rúben Amorim não abdicou do sistema com uma defesa com três jogadores.

«Já vi muitas equipas a jogar com mais um e não abdicam de quatro defesas. Acabámos o jogo com o Plata, Joelson, Jovane, Sporar, Nuno Mendes, Wendel, Matheus Nunes, com o Marcos Acuña na defesa, com o Coates e com o Neto. No fundo tínhamos um lateral que já foi extremo e acabámos com dois defesas. Portanto, não vejo por aí, não vou mudar a minha maneira de ser. Para mim, a melhor coisa do jogo foi que, mesmo a jogar com mais um, não abdicámos da nossa identidade. Não atacámos à toa e isso foi a melhor parte do nosso jogo», comentou.

Um nulo que deu muito que falar durante a semana, com o Sporting a emitir comunicados a criticar a arbitragem. «O que vi durante a semana foi um comunicado do Sporting que acho que deve ter opinião sobre as coisas. Vou responder da mesma maneira. Obviamente que aqueles erros têm influência no resultado, mas não têm influencia na nossa exibição e esse tem de ser o foco. Não jogámos mal por causa do árbitro. Teve influência no resultado, mas não na nossa prestação. O que eu posso mudar é a nossa prestação. O nosso foco é o jogo», destacou ainda.