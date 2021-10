Ruben Amorim aproveitou a paragem das competições imposta pelos jogos internacionais, para observar os jovens do clube e houve um deles que lhe chamou a atenção de forma especial. Trata-se de Rodrigo Ribeiro, um, avançado de 16 anos que se destaca pela sua polivalência, podendo também jogar sobre as alas, como extremo.

«Aproveitamos sempre para ver jovens jogadores, muitos deles estiveram nas seleções, mas vimos outros que por vezes não passam por nós. Temos miúdos com bastante talento que têm de dar passos em frente na sua formação. Vimos jogadores como o Rodrigo Ribeiro que é um miúdo de 16 anos muito novo. Tivemos esta oportunidade e o ver agora e é um miúdo cheio de talento. Portanto, vamos descobrindo aqui ou ali como aconteceu com o Dário [Essugo]. Estávamos a ver os treinos de uma equipa de sub-16 e fomos chamando os jogadores. A partir daí, eles têm de aproveitar as oportunidades porque nós estamos sempre atentos», destacou, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses.

Apesar de ter impressionando o técnico, Rodrigo Ribeiro não está convocado para o jogo da Taça de Portugal. «O Rodrigo ainda não vai a jogo. Temos um trabalho com a formação. Falei nele como exemplo porque foi um miúdo que me chamou a atenção. Gosto de transmitir isto porque se os jogadores têm um bom comportamento, gosto de lhes dar esta pequenas recompensas para eles saberem que vale a pena, mas não está convocado», explicou.

O treinador falou ainda da gestão de Jovane Cabral que tem vindo a perder influência na equipa. «O Jovane é um jogador que teve um crescimento com muitas lesões. Temos estado a fazer uma gestão dele em termos de minutos, cargas de treino, etc. tem tido um crescimento bom, a sua disponibilidade para jogar e para treino aumentou muito, aí mérito da unidade de performance do Sporting. Lembrar que o Jovane foi o jogador mais importante quando voltámos da pandemia. Tem momento assim, é algo irregular nas suas exibições, mas tem muito talento», revelou.

Quem também não vai a jogo é Luís Neto. «O Neto tem um desconforto, temos de fazer a gestão, já temos poucos centrais», referiu ainda.