Gonçalo Inácio voltou a ser associado ao Liverpool. Confrontado com as notícias da imprensa internacional, Amorim assumiu desconhecer a existência de negociações com vista à transferência do defesa e adiantou que este será titular frente ao Nacional, este sábado.



«Inácio? Saíram muitas notícias. Não sei se houve negociações ou não. O Inácio vai jogar amanhã [ndr: sábado]. O que tiver de acontecer... já temos experiência, sabemos que os nossos jogadores são muito apetecíveis para o mercado. Não estou nem mais nem menos preocupado», vincou, em conferência de imprensa.



O técnico dos leões referiu que se perdesse algumas das figuras da equipa seria «sinal de entrada de bom dinheiro».



«Entre os jogadores que tiveram mais impacto no ano passado seria sinal de entrada de bom dinheiro. Queremos fazer crescer jovens jogadores. Se saírem é sinal que entra um bom dinheiro. Não estou nada preocupado. É um ano de Liga dos Campeões. Queremos ser campeões novamente. Estamos muito focados, mas até ao final do mercado tudo pode acontecer», disse.



O Nacional-Sporting está agendado para as 18h00 deste sábado, na Madeira.