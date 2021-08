Ruben Amorim, treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira frente ao Vizela, relativo ao jogo 1.ª jornada da nova edição da Liga:

«A época que passou já passou, são fases diferentes, agora há que ter em conta que tudo pode mudar ao contrário. Temos de estar sempre muito atentos, trabalhar muito e começamos já com o Vizela. Uma equipa que nós já conhecemos bem, desde o tempo do CNS, porque estivemos no Sp. Braga B que estava na mesma série».

«Têm um treinador que disse esta semana que este jogo era para desfrutar, mas eu já conheço bem o mister Pacheco e eles não vêm desfrutar, vêm tentar vencer o jogo e se nós não estivermos na máxima força podemos perder pontos e até perder o jogo com o Vizela. Foi para isso que alertámos os jogadores, para esquecerem a Supertaça e focarem-se no campeonato. Todos os pontos são importantes».

«O Vizela tem alguns jogadores novos, mas acho que não vão entrar assim tantos na equipa. É uma equipa que já se conhece bem, tem um espírito muito forte, um espírito parecido ao nosso, de entreajuda, portanto, vai ser um jogo difícil com uma equipa que não tem nada a perder contra outra equipa que tem de ganhar o jogo, joga em casa».