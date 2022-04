Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-0), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Sporting controlou, mas teve dificuldades no início da segunda parte]

- Em relação à partida, na primeira parte houve muitas bolas que recuperámos a bola muito alto, mas podíamos ter definido melhor. Controlámos bem o jogo, faltou-nos na saída uma melhor definição, mas não demos chances ao Paços e trocámos bem a bola. No início da segunda parte, foi evidente para todos, não estávamos bem no jogo, na ligação e na recuperação, mas a equipa voltou a crescer.

- As entradas do Ugarte e do Edwards vieram ajudar, mas toda a equipa melhorou. Tivemos a bola mais tempo e, com isso, conseguimos controlar melhor o adversário. São fases do jogo. Este jogo foi um bocadinho um resumo do que é uma época, do que é a vida de um jogador. Houve momentos de ansiedade, momentos de bolas nos postes, momento em controlámos. Os jogadores têm de sabe e entender que um jogo tem vários momentos. Não sofremos golos, acabámos por vencer, vamos pensar no próximo jogo.

[Pote voltou a ser titular um mês e meio depois, mas foi desaparecendo do jogo…]

- São fases da vida de um jogador que tem mais fulgor numas fases do que noutras. Os números dele são muito bons, mas obviamente que o futebol é muito mais do que os números. Já vimos um Pedro Gonçalves muito melhor, mas o que interessa é que ele esforça-se imenso para voltar. O que ele tem de fazer é voltar aos treinos, melhorar, não pensar muito nisso e esforçar-se como ele se esforçou desde o primeiro minuto. O resto aparece.